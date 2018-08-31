Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет пасмурно, преимущественно без осадков, к ночи местами на полуострове возможен кратковременный дождь, ветер умеренный северо-восточный, говорится в пятницу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем - 28-32 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла, ветер северо-восточный.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью в некоторых горных районах возможен кратковременный дождь. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 18-23, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью - 12-17, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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