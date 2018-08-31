Минэкологии Азербайджана о расточительном использовании питьевой воды

БАКУ /Trend/ - Сегодня порядка трех миллиардов людей во всем мире страдают от нехватки воды.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказала глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

«К сожалению, сегодня в Азербайджане питьевая вода расточительно используется для орошения деревьев, мытья автомобилей. Мы должны стремиться к тому, чтобы снизить потери питьевой воды», - сказала Ибрагимова.

По словам главы пресс-службы, нельзя допускать использование питьевой воды в технических целях.

«Это должно стать основной целью не только государственных структур, но и всех тех, кто пользуется водой, всего населения», - отметила Ибрагимова.

Представительница министерства отметила, что одним из основных направлений деятельности министерства также является проведение широкой и всесторонней пропаганды среди населения, по перечисленным вопросам.

«Министерство подготовило видеоролик просветительского характера с целью обеспечения эффективного и экономного использования запасов воды. Надеемся, что СМИ примут активное участие в распространении данного видеоролика и окажут поддержку этой кампании», - отметила Ибрагимова.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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