В Азербайджане наблюдается уменьшение уровня воды в реках

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана провело расследование в связи с существующей ситуацией на внутренних и трансграничных реках.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал главный гидролог Национального департамента гидрометеорологии министерства Асиф Вердиев.

Вердиев сказал, что наблюдения проводятся на 103 гидрологических пунктах.

«Анализ наблюдений показывает, что за последние 10 лет во внутренних, а также трансграничных реках республики наблюдается тенденция уменьшения уровня воды. Аналогичные анализы были также проведены и в весенне-летний период. В этот период также наблюдалось уменьшение уровня воды», - отметил Вердиев.

По словам главного гидролога, в то же время на гидрологических пунктах на верхнем и нижнем русла реки Кура проводились многолетние анализы уровня воды.

Также Велиев отметил, что за последние 10 лет наблюдается снижение уровня воды, как в верхнем, так и в нижнем русле реки.

"Одна из основных причин - уменьшение количества снежных масс на горных территориях, а также резкое повышение испарения с поверхности воды в результате аномально высокой температуры в летний период", - добавил Велиев.

Специалист также отметил, что в настоящее время уровень воды в нижнем русле реки Кура по сравнению с прошлым годом уменьшился на 20-30 сантиметров.

По словам члена Общественного экологического совета, эксперта по водным вопросам Рафига Вердиева, если в 1960-1990 годах количество водных ресурсов в стране составляло 10 кубокилометров, то за последние годы данный показатель снизился до 9 кубокилометров.

"По сравнению с 1960-1990 годами за последние годы количество водных ресурсов на реках Кура, Ганых и Араз сокращается до 30 процентов и в результате в нашу страну посредством этих рек поступает всего 12-15 кубокилометров", - сказал Вердиев.

Эксперт также отметил, что с учетом того, что водные ресурсы страны при различных климатических сценариях могут еще больше снизиться, сегодня необходимо предпринимать различные шаги и меры по адаптации, как в самом Азербайджане, так и совместно с соседними странами.

"Для того, чтобы в будущем не столкнуться с проблемой нехватки воды, все должны эффективно использовать воду. Необходимо предотвращать потери воды, как в системе водоснабжения, так и в быту", - добавил эксперт.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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