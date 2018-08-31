Авиация ВВС Азербайджана отправилась в Турцию для участия в летно- тактических учениях (ФОТО)

31 августа 2018 20:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, авиация, летный и технический состав Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана отправились на авиабазу в городе Конья (Турция) для участия в совместных летно-тактических учениях «Сокол ТурАз - 2018», которые начнутся третьего сентября, говорится в пятницу в сообщении минобороны.

В совместных учениях, которые пройдут до 14 сентября, примут участие два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана.

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