МИД Азербайджана прокомментировал возможное участие двух армянских футболистов в матче с ФК "Карабах" в Баку

БАКУ /Trend/ - Пока неизвестно, будут ли участвовать в игре с «Карабахом» Лиги Европы УЕФА в Баку игроки английского футбольного клуба «Арсенал» и украинского клуба «Ворскла» Генрих Мхитарян и Гегам Кадимян.

Как сказал Trend в субботу глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, к этому вопросу можно будет вернуться после того, как команды определятся с заявками на матчи.

Гаджиев отметил, что любые обращения, поступившие в связи с этим в МИД, будут рассмотрены.

Как сказал ранее представитель «Арсенала», вопрос безопасности футболистов и сотрудников клуба всегда стоит на высоком месте в списке приоритетов.

«Мы примем решение после того, как поговорим с футболистом», - сказал он.

«Карабах» сыграет с «Арсеналом» 4 октября, с «Ворсклой» - 25 октября.

Напомним, что в сезоне 2015/16 Лиги Европы тогда еще футболист «Боруссии» Генрих Мхитарян пропустил игру с «Габалой».

Отметим, что вчера в Монако прошла жеребьевка групповой стадии Лиги Европы УЕФА по футболу сезона 2018/19. Азербайджанский «Карабах» в группе E сыграет с «Арсеналом» (Англия), «Спортингом» (Португалия) и «Ворсклой» (Украина).

Финал пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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