В Азербайджане начинается выбор специальностей на вакантные плановые места в ссузах

БАКУ /Trend/ - С первого по пятое сентября будет проводиться выбор специальностей на вакантные плановые места в средних специальных учебных заведениях (ссузах) на базе полного образования (11-летнего), говорится в субботу в сообщении Государственного экзаменационного центра.

Для выпускников школ этого года выбор специальностей проводится на основе результатов выпускных экзаменов.

В конкурсе могут участвовать абитуриенты, имеющие общий балл не менее 30 и минимальный балл по математике и родному языку – не менее восьми.

Специальности колледжей опубликованы в 11 номере журнала «Абитуриент».

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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