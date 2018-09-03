В Азербайджане завершается процесс выбора специальностей на вакантные места в ссузах

3 сентября 2018 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в 23:59 завершается процесс выбора специальностей на вакантные места в средних специальных учебных заведениях (ссузах) на базе общего среднего образования (9-летнего), говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра.

Абитуриенту необходимо заполнить и подтвердить соответствующее электронное заявление, размещенное по линку www.eservices.dim.gov.az/erizetex/ixtisas2.

Список вакантных специальностей представлен в специальном выпуске журнала "Абитуриент".

Те абитуриенты, которые до указанного времени не подтвердили свое электронное заявление, к конкурсу допущены не будут.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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