В Азербайджане завершается процесс выбора специальностей на вакантные места в ссузах

БАКУ /Trend/ - В понедельник в 23:59 завершается процесс выбора специальностей на вакантные места в средних специальных учебных заведениях (ссузах) на базе общего среднего образования (9-летнего), говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра.

Абитуриенту необходимо заполнить и подтвердить соответствующее электронное заявление, размещенное по линку www.eservices.dim.gov.az/erizetex/ixtisas2.

Список вакантных специальностей представлен в специальном выпуске журнала "Абитуриент".

Те абитуриенты, которые до указанного времени не подтвердили свое электронное заявление, к конкурсу допущены не будут.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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