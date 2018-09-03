На одном из бакинских проспектов частично ограничивается движение

3 сентября 2018 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С понедельника в течение трех дней на проспекте Нефтяников в Сабаильском районе Баку будут идти ремонтно-восстановительные работы в связи с ликвидацией железнодорожной линии, ведущей к порту, говорится в понедельник в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

В связи с этим на проспекте будет частично ограничено автомобильное движение.

Госагентство рекомендует водителям пользоваться альтернативными дорогами в соответствие с направлением их движения.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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