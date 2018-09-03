Члены Исполнительного комитета Организации информагентств стран Азии и Тихого океана собрались в Тегеране (ФОТО)

3 сентября 2018 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Исламской Республики Иран Тегеране начало работу 43-е заседание Исполнительного комитета Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). Заседание продолжит работу до 4 сентября.

Перед началом заседания состоялись встречи председателя правления Азертадж, президента OANA Аслана Асланова с заведующим отделом информационных технологий и производства Национального новостного агентства Монголии МОНЦАМЭ Онаном Дашдоржем, генеральным директором Вьетнамского новостного агентства VNA Нгуеном Дук Лои, генеральным директором Государственного новостного агентства Ирана ИРНА Сейидом Зия Хашеми и директором департамента международных связей агентства Yonhap Республики Корея Ким Жинхюнгом.

На встречах состоялся подробный обмен мнениями о ряде предложений, выдвинутых Азертадж по усовершенствованию деятельности OANA в период председательства агентства в организации. Кроме того, достигнута договоренность о необходимости создания постоянного секретариата, Учебной академии OANA, комиссии для правильного перенаправления финансовых средств структуры, проведения фото- и других конкурсов.

Заведующий отделом Национального новостного агентства МОНЦАМЭ Онан Дашдорж отметил, что в 2021 году будет отмечено 100-летие МОНЦАМЭ и в связи с этим просил оказать содействие в проведении собрания Исполнительного комитета OANA в 2020 году в Улан-Баторе.

На встрече, проведенной с генеральным директором Вьетнамского новостного агентства Нгуеном Дук Лои, были обсуждены перспективы взаимосвязей между Азертадж и агентством VNA. Нгуен Дук Лои отметил, что вьетнамское правительство предлагает проведение собрания Исполнительного комитета OANA в 2019 году в Ханое.

На встрече с генеральным директором Государственного агентства ИРНА Сейидом Зия Хашеми были обсуждены вопросы выдвижения кандидатуры этого агентства на президентство в OANA в 2022 году. Сейид Зия Хашеми выразил уверенность в том, что председатель правления Азертадж, президент OANA окажет им содействие в этом вопросе.

Затем Аслан Асланов встретился с директором департамента международных связей агентства Yonhap Республики Корея Ким Жинхюнгом. На встрече состоялся широкий обмен мнениями о расширении сотрудничества, повышении объема информационного обмена. Ким Жинхюнг отметила, что проводится серьезная подготовительная работа по проведению Генеральной ассамблеи OANA в Сеуле в 2019 году.

Председатель правления Азертадж Аслан Асланов встретился с директором катарского агентства QNA Юсифом Ибрагимом аль-Малики. На встрече было выражено удовлетворение расширением связей между агентствами, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

На встречах было подчеркнуто, что предложения президента OANA действительно внесут большой вклад в усовершенствование деятельности структуры, отмечено, что выдвинутые предложения будут поддержаны на заседании.

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