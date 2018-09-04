ГПС Азербайджана сделала заявление в связи с ДТП на ТПП "Красный мост"

4 сентября 2018 00:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сделала заявление в связи с ДТП со смертельным исходом, произошедшем на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница).

Согласно заявлению, на азербайджанской части ТПП грузовой автомобиль был остановлен для проведения проверки.

«В то время, когда водитель автомобиля вышел из него, чтобы предоставить для проверки документы, в тормозной системе машины возникли неполадки и она начала движение. В результате происшествия погиб прапорщик Государственной пограничной службы, стоявший перед грузовым автомобилем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий погиб на месте от полученных в результате происшествия травм. В связи с фактом В Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

(Автор: Самир Али. Текст: Рауф Гулиев)

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