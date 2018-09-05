В Азербайджане зарегистрировано 30 тысяч наркоманов

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Республиканском наркологическом диспансере было зарегистрировано 30 тысяч наркоманов, говорится в среду в сообщении министерства здравоохранения Азербайджана.

Согласно сообщению, среди пользователей наркотических средств преобладают лица в возрасте 18-25 лет. Также было зарегистрировано 5 несовершеннолетних пользователей, но в связи со своим возрастом они не привлекались к уголовной ответственности.

Отметим, что за последние два года наблюдается увеличение числа женщин среди лиц, употребляющих наркотики.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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