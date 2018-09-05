В Азербайджане состоится Международная олимпиада по информатике

5 сентября 2018 20:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в будущем году примет 31-ю Международную олимпиаду по информатике.

Об этом в среду в ходе встречи с заместителем министра образования Азербайджана Фирудином Гурбановым, который в рамках 30-ой Международной олимпиады по информатике находился с визитом в японском городе Цукуба, сказал заместитель министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Шинджиро Коматсу, говорится в сообщении министерства образования Азербайджана.

Замминистра Японии отметил заинтересованность в укреплении связей между министерствами образования Японии и Азербайджана.

Коматсу также сказал, что Япония заинтересована в реализации ряда проектов, связанных с профессиональным образованием.

Отметим, что заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов в ходе своего визита рассказал о реализуемых реформах и достижениях в сфере образования в Азербайджане.

Помимо этого, Гурбанов встретился с генеральным директором Японского агентства международного сотрудничества Коджи Фуджиа. В ходе встречи замминистра рассказал о проводимых реформах, новшествах в сфере профессионального образования.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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