Госпогранслужба Азербайджана задержала трех наркокурьеров с более 2,5 кг наркотиков (ФОТО) (версия 2)

5 сентября 2018 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Управление следствия и расследования Государственной пограничной службы Азербайджана возбудило уголовное дело в отношении трех задержанных - Алиева Халида Байрам оглу, Байрамова Фуада Гасанага оглу и Хосурова Руфата Ризван оглу за попытку провоза 2,650 килограмма наркотических средств (одного килограмма тирьяка, одного килограмма гашиша и 0,650 килограмма героина) и 285 штук таблеток метадона. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, распространенном в среду.

Отмечается, что 3 сентября в 23:30 пограничный наряд Береговой охраны Государственной пограничной службы на служебном участке отделения берегового контроля вблизи села Келедехне Астаринского района заметил приближение к прибрежной территории автомобиля марки "Нива" с государственным номерным знаком AZ 43-BC-686. Подозрение вызвало то, что трое неизвестных приблизились к кустарникам, один из них начал там что-то искать и вернулся затем с полным мешком в руках.

"После команды пограничников "Стой" данные лица попытались скрыться, но после предупредительного выстрела в воздух были задержаны", - говорится в сообщении.

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