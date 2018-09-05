В Баку количество пыли в воздухе превысило норму в более чем три раза

5 сентября 2018 20:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно результатам мониторинга, проведенного специалистами Национального департамента окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, стало известно, что в среду количество пыли в воздухе превысило санитарную норму, говорится в сообщении министерства.

Ведомство отмечает, что пыль была принесена в Азербайджан вместе с воздушными потоками из Туркменистана.

Согласно информации, полученной из станций мониторинга качества воздуха, в 15:00 количество пыли в Баку и на Абшеронском полуострове превысило норму в 3,6 раза.

Согласно метеорологическому прогнозу, высокое содержание пыли в воздухе продлится до первой половины завтрашнего дня.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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