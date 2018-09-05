В Азербайджане свыше тысячи студентов получили разрешение на перевод

5 сентября 2018 20:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана обнародовало результаты перевода студентов из одних вузов, расположенных в стране и за рубежом, в другие, или смены специальностей студентов, а также перемены мест обучающихся в магистратуре.

Как сказал заведующий сектором минобразования Джасарат Валехов, в текущем году разрешение на перевод получили 1020 студентов.

Положительный ответ был дан на 914 запроса по уровню бакалавриата, шесть запросов - по уровню магистратуры, 101 запроса - по уровню средне специального образования.

887 переведенных студентов обучаются в местных вузах, 21 человек в зарубежных высших учебных заведениях.

Отметим, что перевод студентов осуществляется в период зимних и летних каникул с разрешения министерства образования. Баллы, набранные студентом на вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, должны быть не меньше минимального проходного балла по соответствующей специальности высшего учебного заведения на год приема студента в вуз. Специальности, по которым студенты приняты и на которые хотят перевестись, должны входить в группу специальностей, определенную Государственным экзаменационным центром.

Не допускается перевод студентов из неаккредитованных высших учебных заведений зарубежных стран и получающих заочное образование в других странах. Наряду с этим учитывается нахождение вузов, в которых студенты получают образование, в рейтинге лучших высших учебных заведений мира. Лица, переводящиеся из одного вуза в другой, с одной специальности на другую и восстанавливающиеся в вузе (за исключением перевода на ту же специальность учащихся по госзаказу), могут продолжить обучение только на платной основе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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