В Азербайджане проводятся мероприятия по охране правопорядка в связи с месяцем Мухаррам

6 сентября 2018 20:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводятся необходимые мероприятия по охране общественного правопорядка в связи с месяцем Мухаррам.

Об этом в четверг было сказано во время совместного мероприятия Государственного комитета по работе с религиозными структурами, в связи с месяцем Мухаррам, которое состоялось в Главном управлении полиции Баку.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров сказал, что общественно-политическая, в том числе религиозная ситуация в Азербайджане стабильная. По его словам, главной задачей государства в религиозной сфере является обеспечение на высоком уровне свободы вероисповедания граждан, урегулирование и усовершенствование отношений между государством и религией.

Гейдаров подробно рассказал о сущности религиозного радикализма и экстремизма, причинах их возникновения и правовых основах борьбы с ними. Гейдаров также отметил, что Государственный комитет по работе с религиозными структурами тесно сотрудничает с другими структурами, в том числе с правоохранительными органами.
Зампред Госкомитета отметил, что важным вопросом является проведение соответствующих мероприятий в отношении лиц, которые подверглись влиянию вредной религиозной идеологии, их реабилитация и реинтеграция в общество.

Заместитель начальника Главного управления Баку, генерал-майор полиции Сахлаб Багиров рассказал о важности работы с соответствующими структурами в борьбе с религиозным радикализмом, в том числе совместной работы с Государственным комитетом по работе с религиозными структурами. Багиров отметил положительные результаты в этой сфере. По его словам, в дальнейшем будет еще больше совместная деятельность, так проводиться обмен информацией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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