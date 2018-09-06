Минобразования Азербайджана о преподавании "Общей тюркской истории"

6 сентября 2018 20:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана прокомментировало вопрос преподавания в средних школах предмета «Общая тюркская история», сказали в министерстве в ответ на запрос Trend.

Согласно сообщению министерства, учебник «Общая тюркская история (период до XV века) уже готов. Для того, чтобы это пособие начало использоваться в тюркоязычных странах, его содержание сперва должно быть утверждено Советом сотрудничества тюркоязычных государств. В случае его утверждения, планируется его преподавание в общеобразовательных школах.

В министерстве добавили, что в случае утверждения пособия, все учащиеся государственных общеобразовательных школ будут обеспечены этими пособиями за счет государства.

Отметим, что постоянный секретарь Международной тюркской академии Асхат Кешикбаев сказал, что уже с этого года в средних школах Азербайджана, Турции и Казахстана в качестве предмета по выбору будет преподаваться «Общая тюркская история».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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