Завтра в Баку до 31 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ветер северо-восточный, говорится в четверг в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью ожидается 18-23, днем 28-32 градуса тепла, в Баку ночью 20-22, днем 29-31 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75, днем 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) температура морской воды 25-26 градусов тепла. Ветер северо-восточный.

В районах Азербайджана завтра без осадков, однако, к вечеру на некоторых горных территориях возможны кратковременные грозовые дожди. Восточный ветер днем в отдельных местах усилится.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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