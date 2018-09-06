Азербайджан представил на международной книжной выставке более 150 наименований печатной продукции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Москве проходит 31 Международная книжная выставка-ярмарка, говорится в четверг в сообщении министерства культуры Азербайджана.

На выставке принимают участие около 150 издательско-полиграфических предприятий из более 30 стран, а также другие соответствующие структуры.

На азербайджанском стенде были представлены более 150 наименований печатной продукции об истории, государственности, культуре, науке страны, карабахских реалиях. Представители различных издательств и организаций проявляли интерес к азербайджанскому стенду, в ходе встречи с ними обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.

Состоялась встреча с председателем Литературного совета Ассамблеи народов Евразии Маргаритой Викторовной Алмухаметовой для переговоров в связи с Евразийским литературным фестивалем, который планируется провести в 2019 в рамках Бакинской Международной книжной выставки-ярмарки.

Выставка продлится до 9 сентября.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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