«Уверен, что после окончания БВШН стану отличным инженером»

Беседа с Кенаном Мохаммедли, набравшим 700 баллов на вступительных экзаменах
– Кенан, расскажите о себе.
– Я родился в селе Сафикурд Геранбойского района. Там же пошел учиться в среднюю школу, которую окончил в 2018 году. В пятом классе я занял первое место в районном шахматном турнире, а в девятом стал победителем школьной олимпиады по логике.
– Кого бы вы поблагодарили за свой успех на вступительных экзаменах?
– Хочу поблагодарить своих родителей, а также всех своих учителей – за их труд и усилия.
– Почему вы выбрали первую группу специальностей?
– Мне всегда нравились технические предметы, поэтому я и выбрал первую группу.
– А почему из всех вузов страны вы выбрали БВШН?
– Для этого было много причин. Я знаю, что в Бакинской Высшей школе нефти высокий уровень образования. Кроме того, в первый год студенты учатся на подготовительном курсе, где для них организовано углубленное изучение английского языка и компьютерных технологий. Этот вуз открывает большие возможности для студентов.
– Что вы делаете в свободное время?
– В свободное время я чаще всего слушаю музыку. Читаю художественную литературу; мне очень нравятся детективы.
– Какую специальность вы выбрали в БВШН? Что вас в ней привлекло?
– Я выбрал профессию инженера по автоматизации процессов. Я всегда хотел приобрести именно эту профессию. Уверен, что по окончании БВШН я стану отличным инженером с квалификацией, которая соответствует стандартам международных компаний.
– Значит, это ваш выбор? Или вам посоветовали родители или знакомые?
– Нет, никто на меня не влиял и ничего не советовал. Я сам сделал этот выбор.
– Что вы собираетесь делать после окончания БВШН?
– Я хотел бы продолжать образование и учиться в магистратуре за рубежом.
– В какой компании и на какой должности вы бы хотели работать в будущем?
– Мне сейчас трудно ответить. Я еще не задумывался об этом всерьез.
– Что, по-вашему, нужно, чтобы достичь успеха?
– А на этот вопрос мне ответить легко: сперва ты о чем-то мечтаешь, потом ставишь цель, которая ведет к мечте, а затем день и ночь работаешь, чтобы достичь цели.
– Зависит ли успех от самого человека или это дело случая?
– Многое зависит от самого человека. Чтобы добиться успеха, надо очень стараться и упорно работать. Хотя нужно сказать, что и удача важна. Например, многие абитуриенты с такой же подготовкой, как и у меня, набрали 692 или 695 баллов, хотя, возможно, они заслуживали получить 700 баллов.
– Что для вас значит дружба? Как вы выбираете друзей?
– Иметь друзей очень важно. Настоящий друг – как брат. Я друзей выбираю не сразу, а после того, как узнаю человека.
– Какой совет вы бы дали будущим абитуриентам?
– Я бы дал им только один совет: работать над собой без перерыва. Как говорится, без труда не вытащишь и рыбку из пруда!
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