Копия рукописи тюркского дивана Насими была доставлена в Баку (ВИДЕО)

6 сентября 2018 18:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку доставлена копия рукописного дивана на родном языке - сборника лирических стихов великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими. Об этом сообщается на сайте Национальной Академии Наук Азербайджана. Заместитель директора по научным вопросам Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, доктор филологических наук Паша Керимов приобрёл в библиотеке Тегерана «Мулис» копию рукописного дивана на азербайджанском языке - сборника лирических стихов великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими и привёз её в Баку.

В эту копию, состоящую из 140 страниц, входят стихи поэта, написанные под псевдонимами «Насими», «Хусуиль» и «Сеиид».

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