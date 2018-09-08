Минэкологии Азербайджана об организации охоты для иностранных граждан

БАКУ /Trend/ - Иностранные граждане в Азербайджане обращаются для получения разрешения на охоту при посредничестве соответствующих компаний.

Об этом, в ходе пресс-конференции сказал директор Департамента охраны биологического разнообразия и развития особо охраняемых территорий министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

Директор Департамента сказал, что компании, выполняющие функцию посредника, должны взять на особые обязательства, что иностранные граждане соблюдали законы Азербайджана.

«Стоит признать, что раньше наблюдались случаи нарушения закона иностранными гражданами. Поэтому с этого года для предотвращения незаконной охоты на компании, организующие охоту для иностранных граждан, возложены определенные обязательства», - сказал Ализаде.

По словам директора Департамента, в министерство поступало множество обращений в связи с охотой. Ализаде также сказал, что в этом году сезон охоты начался в мае.

«Сезон охоты планируется завершить в конце февраля, в начале марта», - добавил директор Департамента.

Ализаде также отметил, что порой охотники, хотят, увеличить количество разрешений на охоту, и добавил, что количество разрешений на охоту не определяется по числу желающих охотиться, а оценивается по состоянию популяции птиц и животных.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.