В Азербайджане компаниям могут быть переданы охотничьи угодья

8 сентября 2018 12:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана планирует передать охотничьи угодья компаниям, обладающим большим опытом в данной сфере.

Об этом сказал директор департамента охраны биологического разнообразия и развития, особо охраняемых территорий министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде.

По словам директора департамента, в настоящий момент существует 10 охотничьих угодий министерства на различных территориях Азербайджана.

"Нас не очень устраивает ситуация, сложившаяся в этих угодьях с точки зрения материально-технического обеспечения, предоставления услуг охотникам. Поэтому, в ближайшем будущем мы планируем сдать эти угодья компаниям, которые обладают большим опытом в данной сфере. В связи с этим ведется работа. В конкурсе будут принимать участие лишь те компании, которые обладают опытом по управлению охотничьими угодьями и организации охоты", - отметил Ализаде.

Ализаде сказал, что главная цель – достижение организации охоты в Азербайджане в цивилизованной форме, создание модели обеспечивающей эффективное сотрудничество между охотником и природоохранным ведомством.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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