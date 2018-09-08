Продолжается ремонт новой автодороги Баку-Губа-госграница с Россией (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана в ускоренном режиме продолжает строительство, начиная с поселка Г.З.Тагиева, автомобильной дороги M-1 Баку-Губа-Россия - государственная граница с Россией, говорится в пятницу в сообщении Агентства.

Дорога M-1, начинающаяся от поселка Г.З.Тагиева, с 45 километра этой магистрали строится в соответствие с технической сложностью 1b.

Планируется построить два дорожных узла, два моста, четыре подземных автомобильных тоннеля, проложить 33 бетонные трубы, перенести линии электропередач различного напряжения, линии водоснабжения, линии нефтегазоснабжения международного значения, а также бетонные барьеры.

Спроектированная магистральная дорога большей частью проходит через населенные пункты и промышленные предприятия.

Строительство новой автомобильной дороги придаст дополнительный импульс развитию туризма в регионе, играя важную роль в перевозке грузов и пассажиров по международному транспортному коридору «Север-Юг» создаст условия для более широкого привлечения грузов, в том числе транзитных грузов, увеличения объема грузов и росту прибыли, развития транспортной инфраструктуры страны, открытия новых рабочих мест, что, в свою очередь, позволит решить многие социальные проблемы.

Напомним, что 7 декабря 2017 года с участием Президента Ильхама Алиева состоялась церемония закладки фундамента.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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