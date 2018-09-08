В Азербайджане конфисковано около 10 тонн незаконно выловленной рыбы

8 сентября 2018 11:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Управления полиции на водном транспорте Главного управления полиции на транспорте МВД Азербайджана в связи с началом сезона рыбалки приступили к рейдам по выявлению лиц, занятых незаконной рыбной ловлей, сообщает Управления полиции на водном транспорте.

В отношении правонарушителей будут применяться наказания и штрафы в соответствие со статьями Уголовного кодекса. Полиция призывает граждан соблюдать законы Азербайджана.

Отметим, что рейды начались в пятницу и продлятся в течение месяца. Также в сообщении говорится, что за текущий период в связи с незаконной ловлей рыбы был зарегистрирован ряд нарушения закона. Так, в течение года в связи с незаконной ловлей рыбы было возбуждено уголовное дело по статье 256 уголовного кодекса Азербайджана и конфисковано 9,599 тонн незаконно выловленной рыбы.

Также было выявлено три факта в связи с незаконной охотой на птиц, включенных в Красную книгу.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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