Минэкологии Азербайджана о погоде в ближайшие два дня

7 сентября 2018 19:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 8-9 сентября на Абшеронском полуострове ожидается усиливающийся временами северо-западный ветер, говорится в пятницу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов.

Согласно информации, 9 сентября в течение дня, в особенности в северных и западных районах страны, прогнозируются дожди, местами ливневого характера. Возможны грозовые дожди, временами усиливающийся западный ветер, говорится в сообщении.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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