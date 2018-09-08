Завтра в Баку до 29 градусов тепла

8 сентября 2018 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в субботу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Однако утром местами на полуострове возможны кратковременные дожди, ветер северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 19-22, днем 26-30 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров столба. Относительная влажность 65-75, днем 45-55 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер временами будет усиливаться, температура морской воды составит 24-25 градусов тепла. На южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) северо-западный ветер временами будет усиливаться, температура морской воды - 25-26 градусов тепла.

В большинстве районов Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако, в некоторых северных и западных районах временами возможны дожди, в отдельных местах будут иметь ливневый характер. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 29-34 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 17-22 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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