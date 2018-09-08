Бакинское транспортное агентство обновит систему парковки

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) вновь усовершенствует столичную систему парковки автомобилей.

Как сообщил в субботу Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, в Баку планируется создать автоматизированную систему, опирающуюся на передовое программное обеспечение.

"В этом направлении мы намерены усовершенствовать систему, которая окажет воздействие как на пассажироперевозки, так и на движение транспорта в столице. Наша главная цель - предоставление гражданину современных, качественных услуг, и, самое главное, опирающихся на принципы прозрачности", - сказал Агаев.

Глава пресс-службы выразил сожаление тем, что некоторые водители останавливают свои автомобили в запрещенных местах, в том числе на тротуарах, пешеходном переходе, перед пандусами, предусмотренными для людей с ограниченными физическими возможностями.

"В отношении таких водителей, нарушающих соответствующие требования закона, предусмотрены административные меры. Но для достижения положительного результата, в первую очередь, необходимо провести обширную просветительскую работу", - отметил Агаев.

Агаев добавил, что Агентство проводит обширные просветительские мероприятия с целью разъяснения водителям важности уважительного отношения к другим участникам движения и предельной внимательности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.