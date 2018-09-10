Бакинское транспортное агентство вынесло на конкурс ряд маршрутов

10 сентября 2018 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство вынесло на конкурс регулярные маршрутные линии № 1, 2, 18, 61, 147 и 217, говорится в понедельник в сообщении Агентства.

На основании поступивших от граждан обращений на указанных линиях были проведены проверки и выявлен ряд недостатков.

В связи с этим было принято решение о том, чтобы вынести эти маршруты на конкурс для улучшения качества пассажироперевозок.

Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться в Бакинское транспортное агентство (БТА).

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бакинское транспортное агентство обновит систему парковки
Общество 8 сентября 16:18
На одном из центральных проспектов в Баку будут идти ремонтные работы
Общество 7 сентября 15:18
На центральных улицах Баку будет обновлена дорожная разметка
Общество 6 сентября 15:34
Бакинское транспортное агентство подготовило видеролик в связи с новым учебным годом (ВИДЕО)
Общество 4 сентября 19:47
В Баку создаются новые пешеходные переходы
Общество 1 сентября 16:42
В Баку на некоторых пешеходных переходах установлены пандусы и железные поручни (ФОТО)
Общество 24 августа 16:47
Лента новостей
США подозревают КНДР в продолжении активности на ядерных объектах
США 17:32
Инфляция в Беларуси в августе составила 0,1%
Беларусь 17:25
Визит Пашиняна в Россию развеял его надежды - политолог
Политика 17:02
Мужчина напал с ножницами на прохожих в Париже
Европа 16:46
Рост ВВП Грузии ускорился
Грузия 16:44
В Азербайджане в первый класс пойдут более 165 тыс. учащихся
Общество 16:44
Трасса Формулы 1 в Баку появится в дополненной реальности
ИКТ 16:35
Челентано показал азербайджанцам, как любовь победила строптивость (ФОТО)
Культура 16:29
В Узбекистане сняли с производства автомобили Chevrolet Captiva
Бизнес 16:26