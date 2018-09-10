Бакинское транспортное агентство вынесло на конкурс ряд маршрутов

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство вынесло на конкурс регулярные маршрутные линии № 1, 2, 18, 61, 147 и 217, говорится в понедельник в сообщении Агентства.

На основании поступивших от граждан обращений на указанных линиях были проведены проверки и выявлен ряд недостатков.

В связи с этим было принято решение о том, чтобы вынести эти маршруты на конкурс для улучшения качества пассажироперевозок.

Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться в Бакинское транспортное агентство (БТА).

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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