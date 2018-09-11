В Азербайджане около 2,5 млн голов крупного рогатого скота прошли вакцинацию против нодулярного дерматита

БАКУ /Trend/ - Государственная ветеринарная служба Азербайджана направила дополнительные 15 тысяч доз вакцин против нодулярного дерматита в приграничные с Грузией районы в связи с распространением данного заболевания среди крупного рогатого скота в грузинском регионе Самцхе-Джавахети, говорится в понедельник в сообщении Службы.

Вакцины была отправлены в Газахский, Агстафинский, Товузский и Балакенский районы.

Дополнительные вакцины против нодулярного дерматита также были отправлены в Бардинский район, где осуществляется массовая продажа скота.

Вакцины были розданы областным ветеринарным пунктам. Хранение препаратов и процесс вакцинации осуществлялись в соответствие с принципом "холодовой цепи".

Вакцинация в приграничных с Грузией районах, и Бардинском районе уже завершилась.

В течение восьми месяцев текущего года Государственная ветеринарная служба провела вакцинацию против нодулярного дерматита 2 455 071 голов крупного рогатого скота, была сохранена эпизоотическая стабильность.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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