Ремонт на проспекте Бабека близится к завершению

БАКУ /Trend/ - Продолжаются работы по реконструкции автомобильной дороги на проспекте Бабека протяженностью 8,7 километра.

Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По словам главы пресс-службы, в рамках работ по реконструкции уже отремонтирован шестикилометровый участок дороги.

Представитель Агентства отметил, что газовые линии, водопроводные линии различного диаметра протяженностью приблизительно 20 километров, а также канализационные линии различного диаметра протяженностью около четырех километров заменены новыми.

"На 99 точках также обновлены крышки канализационных люков. Также проезжая часть по одному из направлений проспекта расширена до 16 метров", - сказал Наджафли.

Наджафли добавил, что реконструкция на проспекте завершится в конце-начале октября.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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