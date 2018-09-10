В западных районах Азербайджана будет приостановлена подача газа

10 сентября 2018 20:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Потребителям в Бардинском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Бейлаганском и Агджабединском районах Азербайджана в течение пяти дней начиная с 11 сентября не будет подаваться газ, говорится в понедельник в сообщении ПО "Азеригаз".

В части Евлахского района будут наблюдаться перебои в подаче газа.

Приостановление подачи газа связано с текущими ремонтными работами на участке магистрального газопровода Газимагомед - Газах Управления экспорта газа.

ПО "Азеригаз" просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газовых приборов и соблюдать правила техники безопасности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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