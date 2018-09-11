Бакметрополитен о ходе строительства новой станции (ЭКСКЛЮЗИВ)

БАКУ /Trend/ - После запуска третьей станции (В3) «фиолетовой» линии Бакметрополитена, строящейся по ул. Джейхуна Салимова, в движение поездов будут внесены коренные изменения. Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы Бакметрополитена Бахтияр Мамедов.

«После сдачи станции в эксплуатацию поезда этой линии смогут менять пути. Сейчас поезда курсируют между двумя станциями – «Автовокзал» и «Мемар Аджеми». На участке после третьей станции, протяженность всего комплекса которой составляет примерно 370 метров, строится камера для поворота поездов протяженностью 193,91 метра», - сказал он.

Мамедов добавил, что в строительстве комплекса станции завершены железобетонные работы. «На перроне идут облицовочные работы, а затем начнутся установочные работы», - сказал он.

По его словам, протяженность платформы составляет 166,98 метра. «Как и две другие станции «фиолетовой» линии, платформа предусмотрена для семи вагонов», - сказал он.

Глава пресс-службы метрополитена также отметил, что на станции завершается строительство других объектов. «Станция будет трехуровневой. Также будут установлены лифты для пассажиров с ограниченными физическими возможностями и 17 эскалаторов. Уже сейчас предусмотрен переход на станцию «голубой» линии метро», - сказал он.

Мамедов сказал, что в тоннелях, соединяющих станцию «Мемар Аджеми» со станцией В3, впервые в истории Бакметрополитена будут использованы железобетонные полушпалы. «Эти полушпалы производятся ЗАО «Бакметрополитен», и намного превосходят деревянные шпалы – они более выносливы, их легче обслуживать, они больше соответствуют местным геологическим условиям по качеству и т.д. Уже уложена часть путей протяженностью более 1300 метров. Протяженность путей в одном тоннеле составляет 1259 метра, в другом – 1281 метр».

Завершить строительство станции планируется в конце 2019 - начале 2020 годов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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