В Азербайджане создано более 30 новых специальностей профобразования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в этом году, с учетом требований рынка труда, осуществляется прием студентов в центры профессионального образования в общей сложности по 168 специальностям.

Об этом во вторник сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Министр также отметил, что сюда входят 33 новые специальности.

По его словам, с помощью всех центров Службы Asan страны был осуществлен прием документов в учреждения профессионального образования.

Министр сказал, что прием документов в настоящий момент продолжается, и добавил, что до сих пор более 15 тысяч человек сдали свои документы.

Байрамов отметил, что в настоящее время в рамках совместного между правительствами Азербайджана и Кореи кредитного проекта продолжается работа по созданию новых современных центров профессионального образования на базе Центра профессионального образования в сфере промышленности и инноваций

«В январе этого года состоялась церемония закладки фундаментов. Ожидается, что в январе 2019 года будет дан старт проекту», - сказа Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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