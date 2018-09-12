В Азербайджане необходимо провести работу по внутришкольному оцениванию

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане должна быть проделана значительная работа по созданию методов и средств внутришкольного оценивания в соответствии с тенденцией реформ.

Об этом в среду сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде.

По ее словам, к оцениванию нужно подходить как к системе, опирающейся на серьезные научно-методические принципы, имеющей свои стандарты, формы, методы, средства и процедуры по их реализации.

Аббасзаде сказала, что осуществляемые в сфере образования реформы ставят новые требования перед системой оценки знаний.

Аббасзаде отметила, что теперь одной из основных целей является превращение общеобразовательных учреждений в интеллектуальные школы.

«Обеспечение в этом процессе учащихся учебными пособиями в соответствии с современными стандартами, требованиями, содержанием и сущностью реформы имеет важное значение», - добавила Аббасзаде.

Председатель Совета директоров также сказала, что использование в современной школьной практике различных форм оценивания, применение различных методов и средств оценивания при проверке знаний и навыков, относящихся к той же теме или содержанию, – нормальное явление.

«Главное условие, чтобы оценка максимально соответствовала оцениваемому качеству, точно и объективное отражала его», - сказала председатель Совета директоров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.