В Азербайджане подготовлены правила единовременных выплат наследникам погибших военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в среду обсудили работу, проводимую по исполнению указа Президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций» и усовершенствованию системы адресной государственной социальной помощи.

Как говорится в сообщении ведомства, министр Сахиль Бабаев сказал, что до конца этого месяца будет завершена работа по уточнению списков, представленных министерству соответствующими структурами. Обобщенный список военнослужащих, наследникам которых будет предоставлена единовременная выплата, будет опубликован на сайте министерства. Также были подготовлены правила по выдаче единовременных выплат наследникам военнослужащих-шехидов. Эти правила позволят осуществлять процедуру выдачи выплат абсолютно прозрачно.

Министр сказал, что прием документов для выдачи единовременной выплаты планируется начать с октября.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.