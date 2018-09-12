В Азербайджане подготовлены правила единовременных выплат наследникам погибших военнослужащих

12 сентября 2018 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в среду обсудили работу, проводимую по исполнению указа Президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций» и усовершенствованию системы адресной государственной социальной помощи.

Как говорится в сообщении ведомства, министр Сахиль Бабаев сказал, что до конца этого месяца будет завершена работа по уточнению списков, представленных министерству соответствующими структурами. Обобщенный список военнослужащих, наследникам которых будет предоставлена единовременная выплата, будет опубликован на сайте министерства. Также были подготовлены правила по выдаче единовременных выплат наследникам военнослужащих-шехидов. Эти правила позволят осуществлять процедуру выдачи выплат абсолютно прозрачно.

Министр сказал, что прием документов для выдачи единовременной выплаты планируется начать с октября.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Kapital Bank провел очередной тренинг для пенсионеров
Бизнес 11 сентября 13:30
Минтруда Азербайджана приобретает квартиры для инвалидов войны и семей шехидов
Тендеры 8 сентября 16:01
В Азербайджане будет вестись реестр юридических лиц, оказывающих посредничество в трудоустройстве
Экономика 4 сентября 00:25
В Азербайджане определены категории лиц, для которых по квоте будут выделены рабочие места
Экономика 30 августа 20:35
Первый центр DOST может открыться в Азербайджане в ближайшее время
Бизнес 28 августа 11:49
Минтруда и Госагентство по оказанию услуг гражданам Азербайджана расширяют сотрудничество в сфере ИКТ (ФОТО)
Бизнес 28 августа 11:16
Лента новостей
В Азербайджане обнаружена ВИЧ-инфекция у 105 лиц, вступающих в брак
Общество 17:50
Bakcell организовала «День Семьи» для своих корпоративных клиентов (ФОТО)
ИКТ 17:47
Помпео: Арабская коалиция желает избежать жертв среди мирных жителей Йемена
США 17:45
В Баку были уволены руководители 10 образовательных учреждений - управление
Общество 17:34
Проект "Yaradanlar və yaşadanlar" представлен в новом формате (ФОТО)
Культура 17:32
Некоторые классы русского сектора средних школ вообще не функционируют - Управление образования Баку
Общество 17:10
Во Дворце Гейдара Алиева состоится торжественное открытие X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли
Культура 17:00
Алексей Кубрин: СМИ необходимо двигаться по пути взаимодействия с блогосферой
Беларусь 17:00
МТЗ на бизнес-форуме в Ташкенте заключил контракты на $15 млн
Беларусь 16:55