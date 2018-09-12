В августе из Азербаджана выдворено более 140 мигрантов (ВИДЕО)

12 сентября 2018 18:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Государственную миграционную службу Азербайджана в августе поступили 91 626 обращений, связанных с регистрацией по месту пребывания иностранцев и лиц без гражданства, говорится в четверг в сообщении службы.

В результате мероприятий и расследований, проведенных в стране в августе, Госслужба приняла 2043 решения о нарушении требований миграционного, в том числе административного законодательства, иностранцами и лицами без гражданства.

1236 решений были связаны с применением административного штрафа за нарушение соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях.

146 из 778 решений, принятых в связи с наложением ограничения на въезд на территорию страны, были связаны с административным выдворением за пределы республики за нарушение соответствующих требований Кодекса об административных правонарушениях, 632 - были связаны с нарушением требований соответствующих статей Миграционного кодекса.

16 решений связаны с заменой документа на временное и постоянное проживание новым документом, семь решений связаны с отсутствием принятых мер со стороны граждан Азербайджан и проживающих в стране иностранцев или лиц без гражданства для своевременной регистрации иностранцев или лиц без гражданства по месту их пребывания. Были приняты шесть решений в связи с нарушением требований других положений законодательства.

Государственная миграционная служба продолжает мероприятия с целью усиления государственного контроля над процессами миграции, а также пресечения незаконной миграции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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