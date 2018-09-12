В Баку стали проявлять больше интереса к русскому сектору школ

БАКУ /Trend/ - В течение последних четырех лет не проводился прием учащихся на конкурсной основе в первые классы как русского, так и азербайджанского сектора. Это повысило интерес к русскому сектору.

Об этом в среду сказала заместитель министра образования, и.о. главы Управления образования Баку Махаббат Велиева.

По ее словам, по этой причине для приема в русский сектор обращаются не только русскоязычные дети, но и не знающие русского языка.

"В результате возникает плотность учащихся. Это нас беспокоит. Сегодня в русских секторах школ не хватает 273 учителя начальных классов. Нехватка кадров намного больше ощущается на уровне общего среднего и полного среднего образования. Если вопрос нехватки кадров не будет решен, то невозможно будет открыть дополнительные классы русского сектора. Кандидаты не могут набрать достаточное количество баллов для того, чтобы занять вакансии по русскому сектору", - отметила Велиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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