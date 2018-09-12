БГУ и Университет Ван Йюзюнджю Йыл подписали меморандум (ФОТО)

12 сентября 2018 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ректор Бакинского государственного университета (БГУ), академик Абель Магеррамов встретился с ректором турецкого Университета Ван Йюзюнджю Йыл (Van Yüzüncü Yıl University), профессором Пейами Батталом. Ректор Абель Магеррамов, рассказав о международных связях вуза, сотрудничестве с университетами Турции, высоко оценил работу, проводимую в рамках программы обмена «Мевлана» и обмена преподавателями и студентами.

Академик Абель Магеррамов, подчеркнув важность сотрудничества с университетами братской стране в области науки и образования, рассказал о проектах, которые будут реализованы в этом направлении.
Гость, профессор Пейами Баттал, в свою очередь, выразил заинтересованность в интеграции с БГУ.

После обсуждений дальнейшего расширения межвузовских связей между сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ отражает такие вопросы, как совместное сотрудничество, обмен преподавателями и студентами, проведение конференций и симпозиумов.

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