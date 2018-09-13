БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен первичный вариант законопроекта "Об общем образовании".

Об этом в четверг в ходе обсуждения подготовки законопроекта "Об общем образовании" сказал председатель Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламента) Иса Габиббейли.

Председатель комитета сказал, что Комитет ознакомился с аналогичными законами ряда государств.

"Мы также провели обсуждения с представителями частных школ, действующих в нашей стране. Законопроект состоит из пяти разделов, 26 пунктов. В июне на заседании рабочей группы мы представили первичный вариант. Думаю, что до мая следующего года мы представим окончательный вариант законопроекта", - добавил Габиббейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.