В Азербайджане подготовлен первичный вариант законопроекта "Об общем образовании"

13 сентября 2018 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен первичный вариант законопроекта "Об общем образовании".

Об этом в четверг в ходе обсуждения подготовки законопроекта "Об общем образовании" сказал председатель Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламента) Иса Габиббейли.

Председатель комитета сказал, что Комитет ознакомился с аналогичными законами ряда государств.

"Мы также провели обсуждения с представителями частных школ, действующих в нашей стране. Законопроект состоит из пяти разделов, 26 пунктов. В июне на заседании рабочей группы мы представили первичный вариант. Думаю, что до мая следующего года мы представим окончательный вариант законопроекта", - добавил Габиббейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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