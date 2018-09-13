Июль стал самым жарким летним месяцем 2018 года в Азербайджане

13 сентября 2018 23:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Июль стал самым жарким в Азербайджане летним месяцем текущего года.

Об этом в четверг сказала Trend заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

"Если проанализировать летний сезон в Азербайджане, то видно, что за последние 10-15 лет аномальная жара чаще наблюдалась в августе. В этом же году с этой точки зрения выделился месяц июль", - сказала Тагиева.

По ее словам, согласно информации, распространенной Всемирной метеорологической организацией, этот летний сезон на северном полушарии вошел в историю, как один из самых жарких периодов за последние десятилетия.

"Анализ данных, поступивших от автоматических гидрометеорологических станций, показывает, что в Азербайджане в июле этого года была зарегистрирована аномальная жара, в течение 20 дней этого месяца температура превысила климатическую норму. В течение четырех дней температура воздуха была ниже нормы, а в течение шести дней - в пределах нормы", - отметила Тагиева.

Завотделом добавила, что в некоторых низменных районах, в Нахчыванской АР и на Абшеронском полуострове максимальная температура достигла 42 градусов тепла.

Тагиева отметила, что температура воздуха в июле была выше показателей климатической нормы. "В первый день июля была зарегистрирована рекордная температура. В этот день максимальная температура воздуха составила 42,7 градуса тепла, что выше климатической нормы на 9,5 градуса. В августе температура воздуха была выше климатической нормы в течение 17 дней, в результате июль стал самым жарким летним месяцем", - добавил Тагиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев.)

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