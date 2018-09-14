В парке Центра Гейдара Алиева состоится концерт, посвященный 100-летию освобождения Баку

14 сентября 2018 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева 15 сентября состоится концерт, посвященный 100-летию со дня освобождения Баку.

Согласно сообщению Центра, на концерте выступят эстрадные певцы и музыкальные группы Азербайджана, а также турецкая танцевальная группа «Anadolu atəşi» («Огни Анатолии»). Будут исполнены песни, посвященные Родине, любви к Баку, азербайджано-турецкому братству, а также популярные песни.

В мероприятии примут участие народные артисты Азербайджана Айгюн Казымова, Эюб Ягубов, заслуженные артисты Лала Мамедова, Тунзаля Агаева, Севда Алекперзаде, Сабина Бабаева, известные исполнители Натаван Хабиби, Джейхун Зейналов, Мурад Ариф, а также группы «Гая» и «Раст». Известная турецкая группа «Anadolu atəşi» своими завораживающими танцами украсит вечер особыми красками.

Мероприятие начнется в 20:00. Вход на концерт свободный.

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