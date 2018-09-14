В Азербайджане выявлены факты нарушений в связи с загрязнением Каспия рядом предприятий

14 сентября 2018 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов приступило к рейдам по усилению контроля в сфере правильного управления жидкими и твердыми отходами, формирующимися на судах, плавающих в азербайджанском секторе Каспийского моря, и по предотвращению загрязнения моря этими судами. Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал сотрудник министерства Фаиг Муталлимов.

По его словам, Департамент по охране окружающей среды минэкологии проверил ситуацию с выполнением требований законов «Об охране окружающей среды», «О водном кодексе», «О производственных и бытовых отходах» и других нормативных актов в ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт», Управлении «Каспийская морская нефтяная флотилия», Управлении «Морская транспортная флотилия» и Учебно-образовательном центре ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство».

«На каждом из перечисленных предприятий были выявлены факты по несоблюдению того или иного закона, составлены протоколы и применены штрафы. Для устранения недочетов были даны обязательные к исполнению указания. Рейды продолжаются», - сказал Муталлимов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане выявлено около 50 фактов загрязнения Каспия
Общество 15:27
Минэкологии о штрафах за браконьерство за последние три месяца
Общество 14:31
Минэкологии продолжает бороться с незаконной вырубкой деревьев в Баку
Общество 8 августа 10:58
В Азербайджане за полмесяца нарушители экологического законодательства оштрафованы на десятки тысяч манатов
Общество 24 июля 17:51
Больше всего деревья вырубают предприниматели - минэкологии Азербайджана
Общество 22 июня 16:55
Минэкологии Азербайджана призывает отказаться от вредной пластиковой посуды
Общество 8 июня 16:36
Лента новостей
Де Мистура провел в Женеве консультации с "малой группой" по Сирии
Арабские страны 15:54
Президент Ильхам Алиев: Наша сильная политическая воля не позволяет, чтобы Азербайджан был втянут в какие-то авантюры
Политика 15:52
Генштаб Турции распространил информацию об уничтожении свыше 50 террористов РПК
Турция 15:50
Чемпионат "Формулы-1" продолжится ночным этапом в Сингапуре
Другие страны 15:45
Адриано Челентано и Орнелла Мути показали бакинцам безумную любовь (ФОТО)
Культура 15:39
Назначен новый представитель ВОЗ в Азербайджане
Общество 15:30
Итоги валютных торгов в Израиле: курс доллара снизился, курс евро возрос
Израиль 15:30
Вышел в свет очередной номер журнала «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана»
Туркменистан 15:28
В Азербайджане выявлено около 50 фактов загрязнения Каспия
Общество 15:27