В Азербайджане выявлены факты нарушений в связи с загрязнением Каспия рядом предприятий

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов приступило к рейдам по усилению контроля в сфере правильного управления жидкими и твердыми отходами, формирующимися на судах, плавающих в азербайджанском секторе Каспийского моря, и по предотвращению загрязнения моря этими судами. Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал сотрудник министерства Фаиг Муталлимов.

По его словам, Департамент по охране окружающей среды минэкологии проверил ситуацию с выполнением требований законов «Об охране окружающей среды», «О водном кодексе», «О производственных и бытовых отходах» и других нормативных актов в ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт», Управлении «Каспийская морская нефтяная флотилия», Управлении «Морская транспортная флотилия» и Учебно-образовательном центре ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство».

«На каждом из перечисленных предприятий были выявлены факты по несоблюдению того или иного закона, составлены протоколы и применены штрафы. Для устранения недочетов были даны обязательные к исполнению указания. Рейды продолжаются», - сказал Муталлимов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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