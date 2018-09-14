В субботу в Баку сохранится теплая погода

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-22, днем - 28-33 градуса тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 35-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов. Умеренный южный ветер.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ветер восточный.

Ночью 17-22, днем 31-36, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

Вечером 17 сентября, начиная с северных и западных районов, и до полудня 22 сентября на территории Азербайджана установится нестабильная погода, временами ожидаются грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха постепенно снизится на 4-6 градуса.

В реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и сели.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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