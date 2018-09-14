Церемония в Бакинской Высшей Школе Нефти, посвященная началу учебного года (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась церемония, посвященная началу нового 2018-2019 учебного года, сообщает вуз в пятницу.

На ней присутствовали Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, ректор БВШН Эльмар Гасымов, Региональный президент BP по Азербайджану, Турции и Грузии Гэри Джонс, исполнительный директор учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР), помощник генерального секретаря ООН Нихил Сет. В церемонии также приняли участие вице-президенты SOCAR, руководители ряда местных и транснациональных компаний, действующих в Азербайджане, а также преподаватели и сотрудники БВШН, студенты вуза и их родители.

Перед началом церемонии ее участники возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в знак глубокого уважения к памяти основателя современного азербайджанского государства. В начале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики. Приветствовав гостей, ректор БВШН Эльмар Гасымов сообщил, что среди студентов, поступивших в вузы по первой группе специальностей в этом году и удостоенных распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президентской стипендии, 26 человек являются студентами БВШН. Отметив, что этот рекорд позволил вузу стать лидером по числу Президентских стипендиатов, ректор подчеркнул, что все 13 абитуриентов, набравших по итогам экзаменов для первой группы специальностей 700 баллов, остановили свой выбор на БВШН. Он сообщил, что Высшая школа вновь заняла первое место среди вузов страны и по такому показателю, как самый высокий проходной балл. Его нужно было набрать для поступления в БВШН по новой специальности «Информационная безопасность». По словам ректора, 92 выпускника этого года работают сегодня в крупных национальных и международных компаниях, в числе которых – Petkim, карбамидный завод SOCAR, Трест комплексных буровых работ, SOCAR KBR, ПО «Азерхимья», BP, Halliburton, Schlumberger и Maire Tecnimont.

Выступая на церемонии, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сказал: «Три дня назад я знакомился с пуско-наладочными работами на нефтеперерабатывающем заводе STAR в Измире, увидел наших выпускников и поинтересовался их работой. Сейчас там работает около тридцати выпускников БВШН. Мне сообщили, что их профессиональные знания и навыки не уступают, а то и превосходят подготовку выпускников таких известных вузов, как Ближневосточный технический, Босфорский и Стамбульский технический университеты. Уверен, что молодые люди, ставшие сегодня студентами БВШН, примут эту эстафету и будут достойно нести ее дальше».

Региональный президент BP по Азербайджану, Турции и Грузии Гэри Джонс отметил, что БВШН готовит инженеров, чья квалификация отвечает стандартам международных компаний: «Как компания, которая уделяет особое внимание образовательным программам и обучению кадров, мы довольны сотрудничеством с Высшей школой и рады видеть ее выпускников в числе своих новых сотрудников».

Исполнительный директор ЮНИТАР, помощник генерального секретаря ООН Нихил Сет сообщил о начале реализации, в рамках сотрудничества с БВШН, совместного проекта, предусматривающего обучение в вузе иностранных студентов по линии ЮНИТАР, в том числе 15 студентов из Нигерии. «Наш выбор и доверие к партнеру по проекту строятся на репутации БВШН как вуза, где готовят профессионалов мирового уровня», – сказал он.

Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, председатель Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса, академик Иса Габиббейли, чей племянник, набрав 680 баллов, поступил в БВШН учиться по специальности «инженер по нефти и газу», выступил от имени родителей первокурсников. По его словам, БВШН занимает особое место среди вузов страны и является единственным в республике, который может достойно представлять образование Азербайджана за рубежом.

От имени первокурсников на церемонии выступил студент кафедры химической инженерии Вюсал Хазратли, от лица выпускников БВШН – Мустафа Аскеров, окончивший вуз по специальности «инженер по нефти и газу».

Бакинская Высшая школа нефти учреждена под статусом вуза в структуре SOCAR Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 ноября 2011 года. Она была создана с целью удовлетворения спроса на высококвалифицированных специалистов, получивших образование на английском языке на основе самых современных учебных программ и технологий, в связи с расширением деятельности SOCAR в стране и за рубежом и развитием других отраслей промышленности.

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