В Азербайджане День знаний отмечается как праздник - министр

15 сентября 2018 10:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане День знаний отмечается как праздник, это говорит о том, какое значение придается образованию.

Об этом говорится в субботу в поздравлении министра образования Джейхуна Байрамова по случаю Дня знаний и начала нового учебного года.

«Дорогие учителя, школьники и студенты, уважаемые родители, желаю каждому из вас большой энергии, желания учиться и успехов. ЮНЕСКО назвала XXI век столетием образования. Образование формирует личность человека, служит его социализации и закладке профессиональных навыков. Четыре основы образования – это дать знания, сформировать навыки, научить, как жить и как жить с другими», - говорится в поздравлении.

Министр подчеркнул, что этот праздник особенно дорог детям, ставших школьниками, и студентам, которые стали студентами.

«Каждый успешный шаг в сфере образования улучшает качество нашей жизни, ведет к всенародному процветанию», - говорится в поздравлении министра образования Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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