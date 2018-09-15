В Баку пройдет текстильная выставка Dosso Dossi Fashion Show

БАКУ /Trend/ - 16-18 сентября самое крупное модное шоу в Турции Dosso Dossi Fashion Show проведет в Баку текстильную выставку. В рамках мероприятия будут организованы концерты звезд российской эстрады и вечеринки.

Выставка Dosso Dossi Fashion Show состоится в зале Balo отеля Flame Towers и объединит более 40 текстильных компаний Турции, продукция которых полностью отвечает требованиям азербайджанских покупателей. Выставка соберет на одной площадке знаменитые турецкие бренды и представителей текстильного рынка оптовых продаж из 30 стран. Dosso Dossi Fashion Show откроет свои двери гостям 16 сентября, и ожидается, что в ней примут участие четыре тысячи человек из Азербайджана и соседних стран.

Разноцветная продукция турецкого текстиля будет представлена на стендах, где посетителям будут предложены товары осенне-зимнего сезона таких брендов, как Arno, Nexx, Samsara, Gizzly Plus, Fimore, Phardi, Rich Line. Стенды, где будет представлена специальная приготовленная продукция ткачества, станут важным местом встречи представителей ткацкого дела Турции и Азербайджана.

В рамках Dosso Dossi Fashion Show в понедельник 17 сентября на знаменитой бакинской развлекательной площадке Enerji Club пройдет концерт звезд российской эстрады Натана и Анны Седоковой. Выставка завершит работу 18 сентября.

Генеральный директор компании Dosso Dossi Хикмет Эраслан выразил особую радость по поводу визита в Азербайджан: «В прошлом году различными модными показами и грандиозными концертами мы сумели создать в Баку атмосферу фестиваля. Сегодня мы вновь в Баку рядом со своими друзьями. Народы Азербайджана и Турции имеют много общего, и мы чувствуем себя как дома. Мир моды внесет свою лепту в концепцию «Одна нация – два государства», еще больше укрепляя уже существующие между Турцией и Азербайджаном дружеские отношения».

Отметим, что в модных показах Dosso Dossi Fashion Show на сегодняшний день уже приняли участие такие звезды мирового подиума, как Адриана Лима, Изабели Фонтана, Миранда Керр, Ирина Шейк, Изабель Гулар, Ана Беатрис Баррос, Кендалл Дженнер, Линдси Эллингсон, Эрин Хитертон, а также российская телеведущая Анна Чапман, известная как «Красный агент».

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