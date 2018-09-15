В воскресенье в Баку сохранится солнечная погода

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-22, днем - 28-32 градуса тепла, в Баку ночью - 20-23, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды составит 23-24 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается стабильная погода, благоприятная для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, днем преимущественно без осадков, ветер восточный. Температура ночью 17-22, днем 29-34, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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