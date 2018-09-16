Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 17 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье. В первой половине дня в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер временами с усилением. Температура воздуха ночью составит 18-22, днем 27-31 градус тепла.

Согласно предупреждению синоптиков, утром с 17 до утра 18 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть северо-западный, северный ветер временами с усилением.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Однако ближе к вечеру в некоторых местах пройдут грозы, возможны кратковременные дожди. Прогнозируется западный ветер местами с усилением. Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 30-35 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в некоторых местах пройдут грозы, временами дожди. Местами осадки примут ливневый характер, ожидается град. Прогнозируется западный ветер временами с усилением. Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 17-22 градуса тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном без осадков. Однако утром и днем в некоторых местах пройдут грозы, возможны кратковременные дожди. Прогнозируется западный ветер временами с усилением. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 26-31 градус тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном без осадков. Однако утром и днем в некоторых местах пройдут грозы, возможны кратковременные дожди. Местами осадки примут ливневый характер, ожидается град. Прогнозируется западный ветер временами с усилением. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 16-21 градус тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков. Однако утром и днем в некоторых местах пройдут грозы, временами дожди. Прогнозируется западный ветер временами с усилением. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 28-33 градуса тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах в течение дня в некоторых местах пройдут грозы, временами дожди. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-22, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 12-17, днем 22-27 градусов тепла.

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