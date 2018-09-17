Расширяется проезжая часть проспекта Бабека в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках последнего этапа продолжаются работы по реконструкции на проспекте Бабека в Баку протяженностью в девять километров, имеющем важное значение в транспортной системе столицы, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник.

Как говорится в сообщении, проезжая часть проспекта в одном направлении расширяется до 16 метров. Также в 22 местах строятся специальные заездные карманы для автобусов, создаются дополнительные полосы и развороты, а также устанавливается новая система освещения.

Работы планируется завершить в октябре.

Отметим, что развязки, построенные на этом проспекте, позволили заметно ускорить движение транспорта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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